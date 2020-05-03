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воскресенье, 03 мая 2020 16:49

Овчарку Джесси с "Яны-Капу" показали на службе

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Овчарку Джесси с &quot;Яны-Капу&quot; показали на службе
Показали фото Джесси с "Яны-Капу". Фото: Facebook/alinadeak

Собака Джесси с захваченного Россией "Яны Капу" у Керченского пролива в ноябре 2018 года, вернулась к "службе".

"Кто узнает?" - фото собаки в Facebook обнародовала журналист Алина Деак

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"Героическая собака Джесси с буксира "Яны-Капу" снова на боевом посту!" - ответил в комментариях адвокат военнопленных моряков Николай Полозов.

25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу". Собака Джесси, которая в момент плена моряков пряталась в каюте командира буксира "Яны Капу", укусила одного из российских силовиков за ногу. Суда осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

Джессі повернулась до України у липні 2019 року.

7 вересня того ж року відбувся обмін між Україною та РФ, внаслідок якого додому повернулись всі захоплені українські моряки.

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