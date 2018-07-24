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вторник, 24 июля 2018 13:04

"Отбили почку, держали в подвале" - крымские оккупанты превратили тюрьму на застенки

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&quot;Отбили почку, держали в подвале&quot; - крымские оккупанты превратили тюрьму на застенки
В Крыму заключенные рассказали о пытках в колониях. Фото: УФСИН

Родственники осужденных в Крыму рассказали подробности об избиении и вымогательстве в керченской исправительной колонии №2.

Там более 70 осужденных подали жалобы на действия администрации, передает российская "Новая газета".

"По прибытии сына в лагерь, ему отбили почки, а в больницу отправили только через неделю. К этому держали в каком-то подвале, даже не кормили. Кроме того, у него постоянно требуют деньги. По 5000 рублей в месяц (примерно 2000 гривен - Gazeta.ua). Делает это человек по фамилии Липкин, он работает в колонии. Сейчас, когда пошли жалобы, заключенным угрожают, говорят, что они из тюрьмы не выйдут ", - рассказала мать осужденного Светлана Маринич.

О вымогательстве и избиении также рассказывает мать другого заключенного, Галина Кобина.

"У сына требуют деньги, а если отказывается платить, его бьют. Я сама переводила деньги дважды. Впервые в ноябре прошлого года, через две недели после того, как сын прибыл в колонию. 29000 рублей (примерно 12000 гривен - Gazeta.ua). мне сказали, что если я это сделаю, сын выйдет из тюрьмы "до Нового года". Разумеется, он не вышел. Когда я начала возмущаться, мне предложили компенсировать это свиданием с сыном. Однако в итоге и за свидание приняли деньги 5000 рублей. на свидании я заметила у сына синяки на боку, на плечах, на спине. спросила, что случилось? в др сказал: "Мам, это не важно", - рассказала Галина Кобина.

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Работники исправительной колонии № 2 отказались от общения с журналистами.

20 июля более 70 осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии №2 Керчи, пожаловались на избиение со стороны сотрудников администрации и заключенных, им подчиняются. Из-за систематических избиений двое осужденных пытались совершить самоубийство.

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