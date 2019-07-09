"От отсутствия воды в Крыму страдают жители сел" - Лиев

Председатель Ассоциации индустрии гостеприимства Украины, исполнительный директор ОАО "НСТУ", крымский политик, экс-министр туризма АРК, экс-первый заместитель генерального директора НТКУ Александр Лиев. Фото: Focus

Вопрос возвращения водоснабжения вероятно вернет тему Крыма в Нормандский формат с привлечением США и Великобритании.

Эта тема может поднимается с желанием президента вернуться в Нормандский формат. Лично я ее одобряю, поскольку это единственный формат, в котором рассматривается тема оккупации Крыма. Также это связано с сезонностью, поскольку каждый год летом проблема водоснабжения в Крыму является острой. Как по мне эта проблема на слуху у людей каждый день, - говорит в комментарии Gazeta.ua крымский политик Александр Лиев.

От пятилетнего простоя инфраструктура Северо-Крымского канала разрушается, а восстановление будет стоить Украине немалых денег.

"От отсутствия воды на полуострове страдает не Москва, а жители сел, которые не могут найти работу и выращивать культуры. В Крыму рисовые чеки обрабатывали почти 50 тыс. человек, после отключения воды они выехали оттуда. В случае возвращения этой территории Украина получит пустыню. Путина не беспокоят проблемы аграриев , но отсутствие воды дает ему возможность обвинять во всех страданиях Украину. А это снижает приверженность населения к нам", - говорит он.

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По мнению эксперта меры, направленные на оккупанта должны быть озвучены.

"Отключение воды и света это давление, но за 5 лет никто так и не представил стратегию возвращения Крыма. Воду отключили без заявлений. Свет отключили тоже без заявлений. За пять лет не наладили коммуникацию с людьми. Это использует Россия проводя свою антиукраинскую политику. Я не слышал более или менее реалистичного сценария возвращения Крыма. Это политика дезинтеграции, которая дает возможность России побеждать в условиях гибридной войны", - говорит Лиев.

27 апреля 2014 года Россия аннексировала Крым и перекрыла водоснабжение на крымской части дамбы в Яни Капу обвинив в этом Украину.

Украина отвергла эти обвинения, в Госагентстве водных ресурсов заявили, что воду не отключали,а на самом деле именно россияне отказались заключать любые договоры о водоснабжении и пользовались водой нелегально.

В мае 2014 года в Украине построили пункт учета подачи воды в Крым и перекрыли Канал со своей стороны.

Оккупационная администрация заявила, что воды Крыму достаточно. Начала разрабатывать способы альтернативного водоснабжения.Из-за действий российских оккупантов на полуострове начались экологические проблемы.