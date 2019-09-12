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четверг, 12 сентября 2019 15:41

Освобожденные моряки готовы вернуться в Керченский пролив

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Освобожденные моряки готовы вернуться в Керченский пролив
7 сентября захваченные Россией моряки вернулись домой. Фото: УНИАН

Все освобожденные из плена украинские моряки планируют и в дальнейшем служить в Военно-морских силах ВСУ и при необходимости пройти через Керченский пролив.

Об этом сказал командир похода, член экипажа катера "Бердянск" Денис Гриценко на пресс-конференции.

"Все 24 военнослужащие готовы продолжить службу в рядах Вооруженных сил Украины", - сказал он.

На вопрос о том, готов ли командир по приказу снова пройти через Керченский пролив, ответил: "Мы - военнослужащие Вооруженных сил Украины и я этим горжусь, как и мои ребята. Если сейчас нужно будет ехать и выполнять задачи по назначению, я готов. И на 100 процентов уверен, что и другие ребята тоже".

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7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". Среди прочих, 24 украинских моряка, которых российские спецслужбы незаконно задержали в международных водах возле Керченского пролива в ноябре 2018-го.

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Дата
12
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