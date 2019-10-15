Осужденного в оккупированном Крыму украинца Константина Давыденко внесли в список для обмена

Константина Давыденко внесли в списки на обмен. Фото: 1tv.ru

15 октября Верховный суд РФ сократил Украинский Константину Давыденко тюремный срок за шпионаж до 7 лет.

По словам адвоката Дмитрия Динзе, Давыденко включили в списки обмена пленными. Об этом сообщают росЗМИ.

Суд якобы учел проблемы осужденного со здоровьем, в том числе подозрение на диабет, а также его помощь следствию и положительные характеристики. Правозащитник подчеркнул, что его подзащитный не заключал сделок со следствием, только оказывал помощь.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщал, что анонсированный ранее обмен пленными с Россией будет состоять из трех групп.

Второй этап процедуры обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией еще не сформировался, о дате говорить пока рано. Заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.