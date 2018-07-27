Ни сервиса, ни веселых людей - россияне в шоке от крымских санаториев. Фото crimea.kp.ru

Россияне шокированы сервисом и стоимостью отдыха в Крыму. Приходится минимум вдвое переплачивать, чем за отдых в Турции.

"Очень дорого и кругом разруха. Реальный упадок. Сразу после присоединения семьей посещали Крым, но тогда деньги не считали - хотели посмотреть на красоту природы, которую получили в подарок даром. То, что отстроили дорогу, ничто не меняет. Упадок и разруха такая, что аж страшно. Хотели посмотреть на розовое озеро, несколько раз переспрашивали гидов о красоте, с нас содрали деньги, а озеро - серое, уродливое и очень воняет. В ресторанах и кафе цены как в Москве - дорого и цивилизованного места так и не нашли. Мобильные операторы России в роуминге, банкоматы не работают. Люди злые и вокруг сплошные свалки. Номер был по размеру, как туалет в Египте. Россия приглашает сюда на отдых, но дураком себя чувствуешь, когда попадаешь в этот санаторий советского типа", - сообщила журналист прокремлевского издания из Москвы.

Власти Крыма за упадок и разруху обвиняет Украину и санкции Запада. Оказывается, российские оккупанты все делают для развития полуострова, но после Украины просто нереально что-то отстроить, тем более и денег нет, и туристы бедные или льготники.

"Наш санаторий в Саках выглядит, как свалка. Курортом это место назвать нельзя. Даже на продуктах экономят и во время шведского стола дают небольшую порцию. Четыре года назад власти обещали отстроить, ведь дареному коню в зубы не смотрят. Но можем констатировать факт - ничего не удалось, даже хуже стало".

Сами жители Крыма спешат заказать биометрический паспорт и потом отдыхают в Турции или Египте, в которые летают через Украину или Россию.

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Российский певец Андрей Макаревич заявил, что Крым нельзя было воровать у Украины. Взамен Россия должна была договориться или купить полуостров. Дело надо было решать дипломатическим путем.