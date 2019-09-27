Олега Сенцова пригласили в ПАСЕ

Украинского режиссера и писателя, экс-политзаключенного Олега Сенцова пригласили принять участие в событии в Парламентской ассамблее Совета Европы, которая состоится на следующей неделе.
Выступать на мероприятии, посвященном проблематике нарушением прав человека в авторитарных государствах, сообщает "Укринформ".
Событие запланировано на четверг, 3 октября.
Она пройдет под эгидой немецкого парламентария Франко Швабе.
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Олег Сенцов вернулся домой 7 сентября. Пленник 5 лет находился в русском плену из-за неприятия аннексии Крыма.
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