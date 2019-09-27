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пятница, 27 сентября 2019 14:41

Олега Сенцова пригласили в ПАСЕ

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Олега Сенцова пригласили в ПАСЕ
Накануне режиссер снял плакаты, на которых было требование освободить его. Фото: Укранформ

Украинского режиссера и писателя, экс-политзаключенного Олега Сенцова пригласили принять участие в событии в Парламентской ассамблее Совета Европы, которая состоится на следующей неделе.

Выступать на мероприятии, посвященном проблематике нарушением прав человека в авторитарных государствах, сообщает "Укринформ".

Событие запланировано на четверг, 3 октября.

Она пройдет под эгидой немецкого парламентария Франко Швабе.

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Олег Сенцов вернулся домой 7 сентября. Пленник 5 лет находился в русском плену из-за неприятия аннексии Крыма.

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