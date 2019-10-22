Олег Сенцов первым получил премию Ukrainian ID Awards

Олегу Сенцову вручили премию Ukrainian ID Awards. Фото: ukrinform.ua

21 октября в Украинском доме состоялась торжественная церемония вручения премии Ukrainian ID Awards. Ее первым лауреатом стал бывший политзаключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов.

Премия Ukrainian ID Awards основана в 2018 году по инициативе гражданского общества под эгидой Фонда гуманитарного развития Украины, сообщает Укринформ.

Вручила премию Ukrainian ID Awards ее инициатор, основательница международного экономико-гуманитарного форума Ukrainian ID, президент Фонда гуманитарного развития Украины Наталья Заболотная.

"Именно с именем Олега Сенцова ассоциировались украинский дух, украинский борьба, стремление к справедливости и отстаивания высших ценностей", - отметила Заболотная.

Премию Ukrainian ID Awards Олег Сенцов получил "за несокрушимую силу в борьбе за идеалы свободы".

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Режиссер Олег Сенцов посетит Европейский парламент в конце ноября.