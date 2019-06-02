Оккупированый Крым заполонили "синие ходоки"

В оккупированном Крыму начался "курортнийй сезон".

С прошлого года на полуострове увеличилось количество бездомных из России, пишет Южный курьер.

Фото: Південний кур'єр

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Местные жители жалуются на то, что новые туристы заняли скамейки в парках и фотозоне.

Никакого контроля за численностью бомжей оккупанты не ведут.

Показали, как сейчас выглядит легендарный фестиваль Каzантип, который проводили на берегу Черного моря в оккупированной Поповке Сакского района. Праздник для рейв-музыки был запрещен оккупационными властями сразу после аннексии Крыма в 2014-м.