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воскресенье, 02 июня 2019 18:30

Оккупированый Крым заполонили "синие ходоки"
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В оккупированном Крыму начался "курортнийй сезон".

С прошлого года на полуострове увеличилось количество бездомных из России, пишет Южный курьер.

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Местные жители жалуются на то, что новые туристы заняли скамейки в парках и фотозоне.

Никакого контроля за численностью бомжей оккупанты не ведут.

Показали, как сейчас выглядит легендарный фестиваль Каzантип, который проводили на берегу Черного моря в оккупированной Поповке Сакского района.

Праздник для рейв-музыки был запрещен оккупационными властями сразу после аннексии Крыма в 2014-м.

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02
июня

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