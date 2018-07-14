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суббота, 14 июля 2018 14:23

Оккупированный и засохший Крым остался без электроэнергии

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Оккупированный и засохший Крым остался без электроэнергии
В Крыму аварийное отключение электросетей

В оккупированном Крыму отключили свет. Электросети выключили в западном Крыму, сообщил так называемое Минэнерго полуострова.

"В 10:47 сработала система противоаварийной защиты и отключились высоковольтные линии электропередач классом напряжения 110 киловольт "Холодильник - Кристалл","Евпатория - Холодильник "и" Мойнаки - Евпатория", принадлежащих ГУП РК "Крымэнерго". Без электричества остались жители Сакского района и Евпатории ", - йдетьсяя в сообщении.

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Аварию пока не удалось нейтрализовать. Ведутся восстановительные работы.

Крым никогда уже не станет таким, каким был до аннексии - его экономика уничтожена.

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