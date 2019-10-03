Оккупанты заявили, что задержали на админгранице с Крымом украинца

ФСБ сообщает о задержании украинца. Фото: ru.krymr.com

В ФСБ РФ заявили, что задержали гражданина Украины, который якобы пытался проникнуть в оккупированный Крым.

Мужчину задержали в 3 км от подконтрольного России пункта пропуска "Перекоп" в районе дамбы, соединяющей полуостров Ад с Крымом, сообщают Крым.Реалии".

Задержанный является уроженцем Кривого Рога 1965 года рождения. В ФСБ заявили, что он якобы искал в Крыму лучших условий жизни. Действительных документов он при себе не имел.

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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф, принудительные работы на срок до 2 лет, или лишением свободы на тот же срок.

Российские пограничники сообщили о задержании на так называемом границе с оккупированным Крымом 2 граждан Украины. Объясняют, что эти люди находились в федеральном розыске.