Оккупанты задержали украинцев на админгранице с Крымом

Россияне взяли 2-х украинском, ехавших в Крым. Фото: Инвестигатор

Российские пограничники сообщили о задержании на так называемой границе с оккупированным Крымом 2-х граждан Украины.

Объясняют, что эти люди находились в федеральном розыске, пишут Крым.Реалии.

Один из задержанных - житель Хмельницкой области, он ехал в аннексированный полуострова через КПВВ "Чонгар". Оккупанты заявляют, что украинец проходит по одному из их так называемых дел за мошенничество.

Также сообщают о задержании в российском пункте пропуска "Армянск" при выезда с полуострова крымчанина, который, как указывается, "находится в розыске с 2016 года за совершение кражи с причинением значительного ущерба".

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Их имена и фамилии не называют.

В Госпогранслужбе Украины неоднократно призывали украинцев избегать поездок в оккупированный русскими Крым. Добавляют, что оккупанты не открывают персональных данных людей, которых незаконно задерживают при пересечении так называемой границы.

На админграницах с оккупированным Россией Крымом начали строить пункты пропуска. Об этом сообщил руководитель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев