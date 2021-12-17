Оккупанты задержали крымского татарина. Обвиняют в "диверсии"

Задержанный оккупантами 17 декабря крымчанин Нариман Аметов подозревается в причастности к "диверсии на газопроводе".
Его супруга Эльмаз Аметова сообщила объединению "Крымская солидарность".
"В 6 часов пришли, зачитали постановление об обыске, якобы муж причастен к взрыву в Перевальном. Его забрали еще до обыска, куда – не ответили, сказали, что скоро приедет", – рассказала Аметова.
Оккупанты задержали мужчину в поселке Старый Крым.
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Официальные комментарии они не давали.
12 ноября 2021 года суд Симферополя, подконтрольный властям российских оккупантов, незаконно арестовал на 12 суток и оштрафовал адвоката украинских политзаключенных Эдема Семедляева.
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала мировое сообщество отреагировать на очередное нарушение прав и свобод в оккупированном Крыму.
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