Оккупанты задержали крымского татарина. Обвиняют в "диверсии"

Кафиры задержали Наримана Аметова. Фото: QIRIM.News

Задержанный оккупантами 17 декабря крымчанин Нариман Аметов подозревается в причастности к "диверсии на газопроводе".

Его супруга Эльмаз Аметова сообщила объединению "Крымская солидарность".

"В 6 часов пришли, зачитали постановление об обыске, якобы муж причастен к взрыву в Перевальном. Его забрали еще до обыска, куда – не ответили, сказали, что скоро приедет", – рассказала Аметова.

Оккупанты задержали мужчину в поселке Старый Крым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам

Официальные комментарии они не давали.

12 ноября 2021 года суд Симферополя, подконтрольный властям российских оккупантов, незаконно арестовал на 12 суток и оштрафовал адвоката украинских политзаключенных Эдема Семедляева. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала мировое сообщество отреагировать на очередное нарушение прав и свобод в оккупированном Крыму.