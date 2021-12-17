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пятница, 17 декабря 2021 12:47

Оккупанты задержали крымского татарина. Обвиняют в "диверсии"

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Оккупанты задержали крымского татарина. Обвиняют в &quot;диверсии&quot;
Кафиры задержали Наримана Аметова. Фото: QIRIM.News

Задержанный оккупантами 17 декабря крымчанин Нариман Аметов подозревается в причастности к "диверсии на газопроводе".

Его супруга Эльмаз Аметова сообщила объединению "Крымская солидарность".

"В 6 часов пришли, зачитали постановление об обыске, якобы муж причастен к взрыву в Перевальном. Его забрали еще до обыска, куда – не ответили, сказали, что скоро приедет", – рассказала Аметова.

Оккупанты задержали мужчину в поселке Старый Крым.

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Официальные комментарии они не давали.

12 ноября 2021 года суд Симферополя, подконтрольный властям российских оккупантов, незаконно арестовал на 12 суток и оштрафовал адвоката украинских политзаключенных Эдема Семедляева.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала мировое сообщество отреагировать на очередное нарушение прав и свобод в оккупированном Крыму.

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Дата
17
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