Оккупанты в Крыму выдвинули новое обвинение Джелялову

Первому заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову предъявили новое обвинение на оккупированном полуострове.
Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов.
"Помимо ранее выдвинутых обвинений в совершении диверсии в составе организованной группы и в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств, совершенных организованной группой, Наримана Джеляла обвинили в контрабанде взрывного устройства. То есть в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза осуществленного организованной группой", – написал Полозов в Facebook
Во время допроса Джелялов воспользовался правом не давать показания, сообщил адвокат.
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В октябре российские оккупанты увезли Джелялова из СИЗО в отделение психбольницы. Якобы для проведения экспертизы.
Наримана Джелялова и еще четырех крымских татар задержали 3-4 сентября. Обвинили в диверсии.
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