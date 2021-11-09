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вторник, 09 ноября 2021 08:58

Оккупанты в Крыму выдвинули новое обвинение Джелялову

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Оккупанты в Крыму выдвинули новое обвинение Джелялову
Арестованный Нариман Джелялов, сентябрь 2021 года.

Первому заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову предъявили новое обвинение на оккупированном полуострове.

Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов.

"Помимо ранее выдвинутых обвинений в совершении диверсии в составе организованной группы и в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств, совершенных организованной группой, Наримана Джеляла обвинили в контрабанде взрывного устройства. То есть в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза осуществленного организованной группой", – написал Полозов в Facebook

Во время допроса Джелялов воспользовался правом не давать показания, сообщил адвокат.

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В октябре российские оккупанты увезли Джелялова из СИЗО в отделение психбольницы. Якобы для проведения экспертизы.

Наримана Джелялова и еще четырех крымских татар задержали 3-4 сентября. Обвинили в диверсии.

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