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суббота, 17 августа 2019 17:11

Оккупанты в Крыму случайно запустили ракету

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Оккупанты в Крыму случайно запустили ракету
Двое военных случайно запустили ракету. Фото: "Википедия"

Двое военнослужащих российской армии в оккупированном Крыму запустили в ангаре авиационную управляемую ракету.

В результате ангар и оборудования повреждены, разрушены 2 ракеты. Военнослужащих осудили, сообщает "Крим.Реалии".

Несанкционированный пуск ракеты Х-29ТД состоялся еще 1 октября 2017 года. Приговор россиянам вынес оккупационный Крымский гарнизонный военный суд.

"Следствие установило, что военнослужащие Чебанов и Зверев во время подготовки к проверке ракеты на автоматизированной аппаратуре "Ока" нарушили правила обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих. Эксперты посчитали, что министерство обороны России понесло материальный ущерб в размере более 46 миллионов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Суд назначил Алексею Чебанову наказание в виде ограничения по военной службе на один год и три месяца с удержанием 15% из его денежного обеспечения в доход государства, а Николаю Звереву - год ограничения с выплатой 10% в пользу государства.

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Х-29 ТД - российская авиационная ракета класса "воздух-поверхность" малого радиуса действия. Предназначена для уничтожения укрепленных целей, таких как железобетонные сооружения, мосты, бетонные взлетно-посадочные полосы, корабли водоизмещением до 10 тыс. тонн и подводные лодки в надводном положении.

В Ялтинском архиве в аннексированном Крыму решили списать и уничтожить документы "украинского периода".

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Дата
17
августа

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