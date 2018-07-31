Оккупанты в Крыму рассказали о катастрофе

Оккупанты рассказали о катастрофической ситуации в захваченном Севастополе. Фото depo.ua

В Севастополе в районе мыса Толстый активизировался оползень. Под угрозой обрушения дома на 33 земельных участках.

Из-за сложившейся ситуации могут закрыть несколько пляжей, пишет издание "Новости Крыма".

"Вчера в 15:44 произошло первое обрушение двух хозяйственных построек в садоводческом обществе "Парус". Ночью оползень активизировался и сейчас в его зону попадает 22 участка СТ "Парус" и 11 участков садоводческого товарищества "Лесовод", - сообщили МЧС.

Площадь оползня в ширину - от 60 до 100 м, в длину - около 800 м.

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