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среда, 16 февраля 2022 14:58

Оккупанты в Крыму приговорили украинского журналиста к шести годам колонии

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Оккупанты в Крыму приговорили украинского журналиста к шести годам колонии
Есипенко обвинили в перевозке взрывчатки. Фото: "Крымская солидарность"

Оккупанты в Крыму приговорили журналиста-фрилансера Владислава Есипенко к шести годам колонии общего режима и штрафу в 110 тыс. руб. - более 41 тис. грн.

Приговор вынес подконтрольный России Симферопольский районный суд, передает "Крым.Реалии".

Мужчину обвинили в незаконном хранении и перевозке взрывного устройства.

Есипенко во время выступления с последним словом назвал дело политическим.

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"Почему? Потому что я журналист украинского издания и, скорее всего, ФСБ хотела показать, насколько неприемлема свобода слова. Я считаю, что угрозы и пытки в XXI веке неприемлемы. В 1937 году пытали и расстреляли моего деда. Сложилось впечатление, что у тех чекистов, которые были тогда, есть внуки, правнуки, которые делают такие же действия, как в 1937-м. Если приговор по мне не будет оправдательным, то я считаю, что это приговор системе, потому что в Крыму правит ФСБ", - сказал он.

16 марта 2021-го в России сообщили, что в Крыму ФСБ задержала Есипенко, который якобы собирал информацию о местах массового пребывания людей и имел в автомобиле взрывное устройство. В ФСБ заявили - в отношении Есипенко возбуждено уголовное дело.

6 июля подконтрольный России так называемый райсуд в Симферополе продлил на полгода срок ареста Есипенко.

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