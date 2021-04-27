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вторник, 27 апреля 2021 09:02

Оккупанты в Крыму ищут пресную воду на дне моря

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Оккупанты в Крыму ищут пресную воду на дне моря
Под Азовским морем могут находиться зоны прарусел рек Дон и Кубань. Фото: "Крым.Реалии"

Российские оккупационные власти в Крыму намерены бурить скважины на дне Азовского моря, чтобы обеспечить жителей полуострова пресной водой.

Об этом заявил самопровозглашенный председатель Совета министров АР Крым Сергей Аксенов, передает "РИА Новости". Работы по поиску воды начались в апреле.

"Запасы пресной воды подо дном Азовского моря велики, но результаты исследований ее качества станут известны лишь в июне", - заявил Аксенов.

Российские ученые верят, что под Азовским морем могут находиться зоны прарусел рек Дон и Кубань. Оккупанты надеются создать запас пресной воды для жителей Крыма до 2024 года.

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Украина может начать поставки воды в оккупированный Крым только в том случае, если международные миссии зафиксируют возможность гуманитарной угрозы украинском, проживающих на полуострове. В частности, питьевую воду Украина сможет передать через Красный Крест.

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