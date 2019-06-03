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понедельник, 03 июня 2019 12:56

Оккупанты решили "играть в демократию" на захваченной территории

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Оккупанты решили &quot;играть в демократию&quot; на захваченной территории
После аннексии Крыма Сергей Аксенов известен по прозвищу "Гоблин" начал управлять захваченным полуостровом. Фото: Коррупция Инфо

Так называемая крымская власть назначила дату выборов в оккупационный парламент.

Выбирать между сепаратистами и оккупантами крымчане будут 8 сентября 2019-го, пишут пропагандистские СМИ.

После избрания так называемые депутаты парламента аннексированного Крыма выберут фейкового главу Крыма.

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После российского военного вторжения и аннексии Крыма оккупанты выбирают так называемую власть раз в 5 лет из числа 75 депутатов.

Россияне планируют внести аннексию Крыма в школьные учебники по истории.

Оккупацию полуострова и нарушения ряда международных обязательств планируют также внести в российский Единый госэкзамен, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

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Дата
03
июня

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