Так называемая крымская власть назначила дату выборов в оккупационный парламент.
Выбирать между сепаратистами и оккупантами крымчане будут 8 сентября 2019-го, пишут пропагандистские СМИ.
После избрания так называемые депутаты парламента аннексированного Крыма выберут фейкового главу Крыма.
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После российского военного вторжения и аннексии Крыма оккупанты выбирают так называемую власть раз в 5 лет из числа 75 депутатов.
Россияне планируют внести аннексию Крыма в школьные учебники по истории.
Оккупацию полуострова и нарушения ряда международных обязательств планируют также внести в российский Единый госэкзамен, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
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