Оккупанты разрушают склеп Деметры в Керчи

Оккупанты в Крыму разрушают памятник истории - фото Википедия

Уникальный античный склеп Деметры может разрушиться из-за строительства многоэтажки.

О возможности разрушения уникального памятника рассказали местные жители, передают Новости Крыма.

"Мы провели свои исследования, и это здание находится в 2 метрах от нашего дренажа, специально созданного для склепа Деметры. Даже если не порвется никакой водопровод, который рвется регулярно, просто нагрузка этого здания поменяет водный баланс этого участка", - рассказала на пресс -конференции генеральный директор ГБУ РК "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник" Татьяна Умрихина.

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По ее словам, руководство заповедника уже не раз обращалось к оккупационным органам власти с просьбой убрать строительство. Но оккупанты не отвечают.

Склеп Деметры в Керчи - это подземная гробница древнего Пантикапея, на котором стоит сейчас оккупированный город. Склеп уникален тем, что в нем сохранились античные фрески.

Оккупационная прокуратура сообщает об увеличении фактов незаконного захоронения в 2016-2018-х. Сообщают, что вопрос пока в разработке. А пока местные хоронят умерших, где могут.