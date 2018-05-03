Оккупанты рассказали, когда достроят Керченский мост

Срок сдачи Керченского моста снова передвинули. Фото: Крымский мост

Оккупанты назвали дату окончания строительства Керченского моста, который должен соединить аннексированный полуостров с Россией.

Соответствующее распоряжение правительства России опубликовали на официальном портале правовой информации.

Теперь мост планируют сдать 1 декабря 2019 года. К этому времени проведут инженерные изыскания, завершат проектирование и оснащение моста инженерно-техническими системами обеспечения безопасности.

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Ранее планировали, что соответствующие работы на автодорожной части моста будут завершены 30 апреля текущего года, на железнодорожной части - 1 декабря 2019-го.

Керченским мостом можно будет ездить на велосипедах. Ограничений движения такого транспорта не будет. Об этом сообщает министерство транспорта России.