Оккупанты проводят военные учения в Крыму практически ежедневно

Оккупанты усиливают милитаризацию Крыма. Фото: pixabay.com

Российские оккупанты сохраняют курс на усиленную милитаризацию Крыма и Севастополя.

По сообщению Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию и кризисные явления в экономике, российская оккупационная власть подчиняет жизнь на полуострове логике развития военной базы.

Это проявляется как в сохранении высокой интенсивности чисто военных мероприятий, так и в привлечении оккупационного военного контингента для выполнения задач в интересах гражданских оккупационных администраций.

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Так, за апрель в аннексированном Крыму состоялось более 30 заметных военных учений различных оккупационных войск – от минно-розыскной службы и расчетов БПЛА до подразделений морской пехоты, соединений кораблей, авиации и ЗРК С-400.

17 апреля в РФ заявили о переброске подразделений РХБЗ Черноморского флота РФ с временно оккупированного Крыма в Абхазию (оккупированной Россией территории Грузии). Этот факт подавался как продолжение "гуманитарной миссии" вооруженных сил России в контексте борьбы с эпидемией коронавируса.

Силы РХБЗ ЧФ РФ также демонстративно проводили дезинфекцию военных и некоторых гражданских объектов в Крыму и Севастополе.

30 апреля армейский корпус ЧФ РФ провел учения по "отражению нападения" диверсионной группы условного противника в филиал военно-морского клинического госпиталя в Симферополе.

Так называемый руководитель российской оккупационной администрации Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что, согласно анализу потребления воды и хлеба, в городе проживает 700 тыс. человек.