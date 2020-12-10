Оккупанты приговорили владельца телеканала ATR к 19 годам колонии

Бизнесмен отрицает свою вину, но не участвовал в судебных разбирательствах. Фото: "УНИАН"

"Верховный суд" оккупированного Крыма заочно приговорил гендиректора крымскотатарского телеканала ATR Ленура Ислямова к 19 годам колонии строгого режима с лишением права в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с выступлениями в СМИ.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Адвокат Ислямова заявил, что защита не признает приговор и будет его обжаловать. В случае необходимости готов дойти до Европейского суда по правам человека, поскольку крымчанин не признает юрисдикции "Верховного суда" и считает Крым временно оккупированной территорией Украины.

Ислямова обвиняют в организации незаконного вооруженного формирования, совершении диверсионных действий, а также в 6 эпизодах ст. 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

Бизнесмен не участвовал в судебных разбирательствах. Свою вину отрицает.

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Уголовное дело в отношении бизнесмена Ленура Ислямова возбуждено 22 октября 2015 года Управлением ФСБ по Республике Крым и городу Севастополь. Ислямов гендиректор крымскотатарского телеканала ATR. С апреля по май 2014 года занимал должность "заместителя председателя Совета министров Республики Крым" после аннексии полуострова. Он был одним из активных участников гражданской блокады полуострова в 2015 году.