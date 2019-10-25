Оккупанты превратили крымский "Артек" в тренировочную базу

Сецпризначенци оккупантов учились освобождать условных заложников и бороться с условными террористами, сообщил на своей странице в фейсбуке коллаборационист, называющая себя "главой республики Крым" Фото: 5 канал

Российские спецназовцы учились в международном детском центре "Артек" вблизи Гурзуфа в оккупированном Крыму. Такой "подарок" оккупационная власть сделала силовикам ко Дню подразделений спецназначения.

Спецназовцы оккупантов учились освобождать условных заложников и бороться с условными террористами, сообщил в Facebook коллаборационист, "глава республики Крым" Сергей Аксенов.

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Отработаны вопросы взаимодействия силовых структур, правоохранительных органов, администрации города Ялты и руководства "Артека" по предотвращению террористического акта. Проведены эвакуационные мероприятия, оказывается медицинская помощь условным пострадавшим. Условные террористы ликвидированы, - рассказал коллаборационист.

"Артек" - международный детский центр неподалеку от "Гурзуфа" в Крыму, ныне оккупированном Россией. До оккупации полуострова лагерь был одним из лучших в мире по организации детского отдыха, а в 2006-м стал единственным детским центром, которому присвоен статус "под эгидой ЮНЕСКО".