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суббота, 21 декабря 2019 18:38

Оккупанты перекрыли Керченский пролив

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Оккупанты перекрыли Керченский пролив
По мосту собирается проехать Путин. Фото: ТСН

Россия на 4 суток закрыла Керченский пролив.

Председатель наблюдательного Совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко написал об этом в Facebook.

"Минтранс РФ вот просто взял и фактически перекрыл движение Керченским проливом на четверо суток - от 21 до 24. Почему? Потому, что 23-го сам президент РФ поедет на паровозе через мост, а 24-го поедет первый поезд", - написал он.

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Министерство транспорта РФ сообщило, что пролив закрыт по техническим работам.

Накануне рождественских и новогодних праздников Керченский мост, соединяющий оккупированный Крым с Россией, стоит пустой. Об этом свидетельствуют фото, опубликованные блогером RoksolanaToday & Крым в Twitter.

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