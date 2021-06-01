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вторник, 01 июня 2021 14:54

Оккупанты осудили главу Меджлиса Рефата Чубарова

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Оккупанты осудили главу Меджлиса Рефата Чубарова
Фото: t.me/denisovaombudsman

Председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров подконтрольный стране-оккупанту РФ "верховный суд Крыма" незаконно приговорил к шести годам лишения свободы.

Об этом написала в Telegram уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Кроме лишения свободы в колонии общего режима Чубарова приговорили к штрафу в размере 200 тыс. российских рублей и к 200 ч. исправительных работ.

"Не признаю решение так называемого верховного суда Крыма!" - заявила омбудсмен.

Рефат Чубаров обвинили в якобы "организации массовых беспорядков" 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента.

Именно в этот день состоялся многотысячный митинг крымских татар и проукраинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины, который стал началом сопротивления российской оккупации. Среди тех, кто вышел под здание крымского парламента, был и Рефат Чубаров.

Людмила Денисова отметила, что с начала так называемого судилища Рефат Чубаров был лишен права на справедливое судебное разбирательство, доступ к правосудию и на эффективную юридическую защиту, что является прямым нарушением статей №6 и 13 Европейской Конвенции по правам человека.

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"Сегодняшний приговор стал еще одним свидетельством того, что страна-оккупант продолжает политику преследования и репрессий украинских граждан. Призываю международное сообщество отреагировать на эти факты и усилить давление на агрессора, чтобы заставить выполнять нормы международного права и немедленно освободить всех, кого незаконно удерживают в РФ и на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей", - написала Денисова.

26 февраля 2014-го под стенами парламента Крыма состоялся многотысячный митинг украинцев и крымских татар в поддержку территориальной целостности Украины.
В то время в Крыму уже неделю продолжалась вооруженная агрессия России, завершилась аннексией полуострова.

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