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среда, 27 декабря 2017 22:13

Оккупанты не пустили в Крым украинских таксистов

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Более 30 таксистов не смогли в среду заехать с материковой территории Украины в Крыму.

Об этом сообщила первый заместитель министра информационной политики Эмине Джепарова.

"На" границе "в Крым не пустили украинских таксистов, регулярно возят людей из и в Крым. Несколько десятков украинских таксистов сегодня с 8 до 10 утра получили запрет въезда в Крым вместе с соответствующими" документами", - написала она.

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По словам Джепаров, российские пограничники объяснили водителям, въезд им запрещено из-за якобы недостатка средств для пребывания в Крыму. Речь идет о примерно 30-35 таксистов с пассажирами. Пассажиров распустили.

На КПВВ "Чонгар" украинец пытался пересечь границу с документами, которые были оформлены с согласия покойника. Авто и документы передали полиции.

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