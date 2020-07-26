Оккупанты назвали причину смерти трехлетнего сына крымского активиста

Назвали причину гибели Мусы Сулейманова. Фото: Крым. Реалии

МВД России по Крыму утверждает, что выяснили причину смерти 3-летнего Мусы Сулейманова в селе Строгановка под Симферополем. По данным правоохранителей, ребенок утонул.

"В ходе мероприятий специалистами производилась откачка выгребных ям. В одной из них, расположенной рядом с домом, где проживает семья, было обнаружено тело ребенка. Согласно результатам вскрытия, признаков насильственной смерти не обнаружено. Причина гибели ребенка – утопление", – говорится в сообщении МВД России.

Время наступления смерти соответствует времени исчезновения. Устанавливаются условия, из-за которых погиб ребенок.

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3-летний Муса Сулейманов пропал вечером 24 июля. На его поиски приехали несколько тысяч людей со всего Крыма. 26 июля управление МЧС России по Крыму сообщило, что тело ребенка было обнаружено в выгребной яме возле дома.