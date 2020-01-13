Оккупанты хотят запустить международное железнодорожное сообщение через Крымский мост

Через Крымский мост хотят пустить международное железнодорожное сообщение. Фото: REUTERS.

Оккупационные власти Крыма хотят наладить железнодорожное сообщение на мосту через Керченский пролив с несколькими странами.

"В перспективе есть идеи по налаживанию международного железнодорожного сообщения с рядом стран", - сообщил председатель фейковых правительства Крыма Юрий Гоцанюк, передает "УНИАН" со ссылкой на "РИА Новости".

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К этому так называемый вице-премьер-министр Крыма, "постпред республики при президенте РФ" Георгий Мурадов заявил, что железнодорожное сообщение может быть налажено с Беларусью, Казахстаном и Азербайджаном. Но многое будет зависеть от работы представителей России в органах Евразийского экономического союза и СНГ за разъяснением выгодного и безопасного характера железнодорожных перевозок на крымском направлении.

23 декабря оккупанты открыли запуск первых поездов по Крымскому мосту. Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд с Москвы до Симферополя, время в пути которого займет 33 часа.