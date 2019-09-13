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пятница, 13 сентября 2019 10:05

Оккупанты глушат в Крыму украинские радиостанции

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Оккупанты глушат в Крыму украинские радиостанции
На севере Крыма пытаются глушить радио. Фото: Википедия

В Крыму оккупанты блокируют украинский радиосигнал.

"Представители КПГ с помощью автомагнитол провели мониторинг распространения радиосигнала украинских FM-радиостанций в 19 населенных пунктах северного Крыма: городах Армянск, Красноперекопск, Джанкой и населенных пунктах, расположенных вдоль основных автодорог - Ишунь, Зеленая Нива, Вишневка, Красноармейское, Источное, Новоалександровка, Мартыновка, Соленое Озеро, Завет-Ленинский, Ермаково, Придорожное, Предмостное, Заречное, Овощное, Лобаново, Воинка", - говорится в сообщении Крымской правозащитной группы.

Только одну радиостанцию ​​слышно в населенных пунктах Ишунь, Воинка, Завет-Ленинский и Красноармейское.

В Вишневце, Новоалександровке, Источном и Зеленой Ниве - 2, в Предмостное - 6 украинских радиостанций.

Радио "Культура", "Крым.Реалии", "Луч" и "Армия FM" можно услышать только в 3-х населенных пунктах, "Херсон FM" - в 4-х, "Украинская радио", "Люкс FM", "Радио НВ" - в двух из 19 исследованных. В одном населенном пункте слышать сигнал радио "Новая Каховка".

Русское радио "Спутник" вещает вместо "Украинского радио". На трех частотах вместо "Радио НВ" и "Перец FM" вещает радио "Море", а на частоте радио "Луч" говорят российские "Вести ФМ". Волну "Херсон FM" заглушает российское радио "Ватан Седасы".

Полностью украинские радиостанции заблокированы в населенных пунктах Мартыновка, Соленое Озеро, Ермаково, Придорожное, Заречное, Джанкой, Овощное, Лобаново, Красноперекопск и Армянск. Там на украинских радиочастотах слышать только российские FM-станции.

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Вещание украинских FM со стороны Чаплинки и Чонгара в северном Крыму перекрывают российские радиостанции "Крым", "Море", "Спутник", "Маяк", "Ватан Седасы" "Вести". Они захватили частоты радио "Культура", "Перец", "Мейдан", "Хаят", "Луч" "Украинская радио", "Армия FM", "Радио НВ", "Крым.Реалии", "Херсон FM".

"Таким образом, российские власти блокирует украинском FM-радиовещания на полуострове, незаконно захватив украинские радиочастоты и практически лишив граждан Украины доступа к информации независимых украинских радиостанций. При этом власти РФ полностью игнорирует тот факт, что глушение радиосигналов осуждено Международной конвенцией электросвязи в 1947-м и Генеральной Ассамблеей ООН в 1950-м", - заявляют в Крымской правозащитной группе.

На админгранице аннексированного Крыма с Херсоном представители Федеральной службы безопасности РФ задержали 2-х украинцев. Мужчины якобы находились в "федеральном розыске".

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