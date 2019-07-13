Оккупационный губернатор Севастополя погорел на растрате средств

Овсянникова уволили. Фото: Ruinformer.com

С 12 июля оккупационного губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова отстранили от должности.

11 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым отстранил Овсянникова с должности по его просьбе. После освобождения губернатора все его правительство уходит в отставку.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что Овсянников сам попросил снять его с должности, но на самом деле уходить он не собирался, хотя об отставке узнал еще в мае.

"Важную роль в принятии этого решения сыграли материалы главного контрольного управления "правительства" Севастополя", - пишет "Новая газета" со ссылкой на источники в "правительстве" города.

"В материалах главного контрольного управления речь идет о больших финансовых нарушениях, произошедших во времена Овсянникова. Например, исчезновение и частичное нецелевое расходование средств, выделенных на строительство канализационных очистных сооружений "Южные". Самый дорогой объект Федеральной целевой программы развития Севастополя (на очистные сооружения планировалось выделить 6,8 млрд рублей) до сих пор не построен. Причина - первые 1,45 млрд, которые город получил на строительство, исчезли в банке "ОФК", который лопнул. Еще 526 млн было потраченно нецелевым образом. Сейчас судьбу этих денег выясняет Следственный комитет", - пишет СМИ.

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Главное контрольное управление сообщило администрации Путина, что тысячи объектов севастопольского морского порта оценены правительством города в 1 копейку или 1 рубль.

"Это, по информации контролирующего органа, может свидетельствовать о подготовке к банкротству порта с последующей продажей его "своим людям", - отмечает СМИ.

Основным источником дохода в бюджете Севастополя остаются дотации. В 2019 году они составили 31,1 млрд рублей при общем бюджете 46,1 млрд.

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