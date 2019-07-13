Оккупационный губернатор Севастополя погорел на растрате средств

 
Ексклюзивы
1/5
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
Просмотров: 2358
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
1 Просмотров: 972
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 576
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 306
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1629
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1548
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5221
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 927
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 576
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 954
Фото
Все фото
7
9
4
3
12
Известный крымский заповедник отдают под застройку путинским приспешникам
Известный крымский заповедник отдают под застройку путинским приспешникам
Sea Breeze-2019 продолжается: украинцы показывают хороший уровень
Sea Breeze-2019 продолжается: украинцы показывают хороший уровень
&quot;Пусть рассказывают лох*м в России&quot; - показали разгар сезона в Крыму
"Пусть рассказывают лох*м в России" - показали разгар сезона в Крыму
Прямое признание аннексии: Россия внесла украинский Херсонес в список ЮНЕСКО как свой
Прямое признание аннексии: Россия внесла украинский Херсонес в список ЮНЕСКО как свой
Захваченный рай: украинский Прованс
Захваченный рай: украинский Прованс
Видео
Все видео
Вместо головы - гиря: пропавшего крымского татарина нашли мертвым (18+)
Вместо головы - гиря: пропавшего крымского татарина нашли мертвым (18+)
Пленным украинским морякам грозит до 6 лет лишения свободы
Пленным украинским морякам грозит до 6 лет лишения свободы
"Черкассы будут сопротивляться" - скоро состоится премьера фильма об аннексии Крыма
"Черкассы будут сопротивляться" - скоро состоится премьера фильма об аннексии Крыма
Санкции не помеха: испанский консул нарушил международные условия
Санкции не помеха: испанский консул нарушил международные условия
Россия не выполнит решение Международного трибунала
Россия не выполнит решение Международного трибунала
Интервью
1/5
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1314
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 576
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 558
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2475
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 702
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
13 июля 2019
Просмотров: 117
Слівце
– Це те саме, що в поляка забрати слово kurwa, а в американця fuck. Без матюка не жизнь, а скука, – біля одного з супермаркетів у ...
суббота, 13 июля 2019 18:27

Оккупационный губернатор Севастополя погорел на растрате средств

  Комментировать
Оккупационный губернатор Севастополя погорел на растрате средств
Овсянникова уволили. Фото: Ruinformer.com

С 12 июля оккупационного губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова отстранили от должности.

11 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым отстранил Овсянникова с должности по его просьбе. После освобождения губернатора все его правительство уходит в отставку.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что Овсянников сам попросил снять его с должности, но на самом деле уходить он не собирался, хотя об отставке узнал еще в мае.

"Важную роль в принятии этого решения сыграли материалы главного контрольного управления "правительства" Севастополя", - пишет "Новая газета" со ссылкой на источники в "правительстве" города.

"В материалах главного контрольного управления речь идет о больших финансовых нарушениях, произошедших во времена Овсянникова. Например, исчезновение и частичное нецелевое расходование средств, выделенных на строительство канализационных очистных сооружений "Южные". Самый дорогой объект Федеральной целевой программы развития Севастополя (на очистные сооружения планировалось выделить 6,8 млрд рублей) до сих пор не построен. Причина - первые 1,45 млрд, которые город получил на строительство, исчезли в банке "ОФК", который лопнул. Еще 526 млн было потраченно нецелевым образом. Сейчас судьбу этих денег выясняет Следственный комитет", - пишет СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержанному экс-чиновнику оккупированного Крыма суд избирает меру пресечения

Главное контрольное управление сообщило администрации Путина, что тысячи объектов севастопольского морского порта оценены правительством города в 1 копейку или 1 рубль.

"Это, по информации контролирующего органа, может свидетельствовать о подготовке к банкротству порта с последующей продажей его "своим людям", - отмечает СМИ.

Основным источником дохода в бюджете Севастополя остаются дотации. В 2019 году они составили 31,1 млрд рублей при общем бюджете 46,1 млрд.

Крымского судью-предателя впервые с начала российской агрессии приговорили к лишению свободы с конфискацией всего имущества.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Оккупационный губернатор Севастополя погорел на растрате средств». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
июля

Рок-музыканты собирали деньги для голодных детей

Самое читаемое
Лунное затмение уже близко: что нужно знать об этом дне
Лунное затмение уже близко: что нужно знать об этом дне
 Просмотров: 13878
Скотч для грудей та чоловічі підбори: секрети з червоних доріжок
Скотч для грудей та чоловічі підбори: секрети з червоних доріжок
15
 Просмотров: 13222
&quot;Путин начал с &quot;привет&quot; - в Кремле озвучили подробности разговора с Зеленским
"Путин начал с "привет" - в Кремле озвучили подробности разговора с Зеленским 1 Просмотров: 11124
В сети появились фото Деми Роуз без фотошопа
В сети появились фото Деми Роуз без фотошопа
14
 Просмотров: 8595
Легковушки разбили воз на щепки: 3 человека погибли (ФОТО)
Легковушки разбили воз на щепки: 3 человека погибли (ФОТО)
5
 Просмотров: 8470
Крым
В оккупированном Крыму нашли убитым крымского татарина
В оккупированном Крыму нашли убитым крымского татарина Просмотров: 531
В Москве отпустили всех задержанных на митинге крымских татар
В Москве отпустили всех задержанных на митинге крымских татар Просмотров: 90
Известный крымский заповедник отдают под застройку путинским приспешникам
Известный крымский заповедник отдают под застройку путинским приспешникам
7
 Просмотров: 612
Россия устроила показуху: уменьшила срок крымским татарам на 3 месяца
Россия устроила показуху: уменьшила срок крымским татарам на 3 месяца Просмотров: 72
Впервые посадили крымского судью-предателя
Впервые посадили крымского судью-предателя Просмотров: 351
Больше всего комментируют
24
В Раду проходят 4 партии. "Слуга народа" и "Оппоплатформа" лидируют
16
"Надо действовать немедленно. У нас есть шанс поднять страну и людей"
12
Помилованый политический заключенный рассказал о пытках в российской колонии
7
Опрос Info Sapiens: Партия Порошенко обходит "Оппозиционную платформу"
4
Порошенко отреагировал на расширенную люстрацию имени Зеленского
Голосов: 4466
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua