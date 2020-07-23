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четверг, 23 июля 2020 06:30

Оккупационные власти в Крыму предупредили, что могут не выпустить граждан на материк

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Оккупационные власти в Крыму предупредили, что могут не выпустить граждан на материк
Из Крыма могут не выпустить. Фото: Крым. Реалии

Оккупационные власти на Крымском полуострове зачитывают отдельным категориям лиц, пересекающих админграницу с материковой Украиной, предупреждение об отказе в повторном выезде с полуострова.

Лицу, которое выезжает с "территории" России в повторном выезде будет отказано, сообщила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в facebook.

Информации о том, кому именно вручают такие "уведомления", нет.

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Ранее пограничники РФ начали штрафовать крымчан за попытку пересечь админкордон с оккупированным Крымом по украинскому паспорту.

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