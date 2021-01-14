Оккупационные власти Крыма продают "Коктебель"

Российские оккупационные власти в Крыму продают винный завод "Коктебель" на так называемом аукционе.

Стартовая цена предприятия составляет $1,4 млн, сообщает "Крым. Реалии". Торги запланировали на 26 января.

Собираются продать 73 объекта в Коктебеле, Щебетовке, Наниково, а также земельные участки, принадлежащие винзаводу. Продажа винзавода - продолжение незаконной "национализации", которая началась после аннексии Крыма Россией.

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Завод марочных вин "Коктебель" основан в 1879 году. Он владеет виноградниками на площади около 1070 га и емкостным парком не менее 5 млн л для производства тихих вин и не менее 6 млн л для производства десертных вин и портвейнов.

14 декабря на так называемом аукционе произошло отчуждение "Массандры". Крупнейший винзавод на полуострове выкупило ООО "Южный проект". На аукционе стартовая цена составляла $72,6 млн. Дочерняя компания банка "Россия" приобрела акции за $73 млн.