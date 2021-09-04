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суббота, 04 сентября 2021 13:27

"Очередные репрессии России": в МИД резко отреагировали на похищение Джеляля

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&quot;Очередные репрессии России&quot;: в МИД резко отреагировали на похищение Джеляля
Российские силовики похитили заместителя председателя Меджлиса. Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за задержания в Крыму заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляля.

Такие действия оккупантов считают наказанием за участие в Крымской платформе. Об этом говорится в заявлении МИД.

"Рассматриваем этот карательный рейд против руководителей Меджлиса как наказание за участие в учредительном Саммите Крымской платформы 23 августа", - говорится в заявлении.

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Кроме Джеляля, задержали еще четырех крымских татар: утром 3 сентября - Эльдара Одаманова, ночью 4 сентября - Азиза Ахметова, Асана Ахметова и Шевкета Усеинова.

В МИД подчеркнули, что очередные репрессии России направлены запугать представителей крымскотатарского народа и вытеснить их с временно оккупированного полуострова.

"Требуем от России немедленно освободить задержанных пять человек, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Утром 4 сентября в заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляля пришли с обыском в селе Первомайское Симферопольского района Крыма.

После обысков был задержан и вывезли в неизвестном направлении. Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство.

Представительство президента Украины Владимира Зеленского в АР Крым задержания Джеляля связало с участием в Крымской платформе.

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Дата
04
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