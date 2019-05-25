Очень плохо: адвокат о здоровье политзаключенного Эдема Бекирова

14 мая Бекиров должны были сделать спирографию в больнице Семашко. Фото: investigator.org.ua

Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова стабильно тяжелое.

Его русская оккупационная власть обвиняет в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. О том, как он себя чувствует сообщил адвокат Бекирова Ислям Велиляев на заседании общественного объединения "Крымская солидарность".

"Бекирову очень плохо. Я видел его вчера: лицо одутловатое, постоянная одышка, бронхи забиты, говорит, что совсем не чувствует пальцев ноги. Его подсадили на инсулин и вливают огромные дозы, ссылаясь на протокол лечения. Хотя до задержания он поддерживал сахар в крови с помощью таблеток. Каждый месяц дозу увеличивают, поджелудочная железа уже не выдерживает, и это - кроме огромных проблем с сердцем ", - сообщил адвокат.

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14 мая Бекирову должны были сделать спирографию в больнице Семашко, что позволит оценить эффективность лечения. Однако, как отмечает Велиляев, врачи затягивают процедуру, поскольку не хотят подтверждать несостоятельность метода лечения.

"Его силы на исходе. Эдем сказал мне:" Ислям, сделай что-нибудь мне надо выйти, иначе я просто умру ", - сообщил Велиляев.

В здании Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым в Киеве прошла акция в поддержку крымских политзаключенных "Бир вуджуд" - "Единое тело".