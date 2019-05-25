Очень плохо: адвокат о здоровье политзаключенного Эдема Бекирова

 
Ексклюзивы
1/5
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 1899
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3240
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 2673
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3177
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5499
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16419
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 594
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2772
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5931
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1791
Фото
Все фото
14
5
9
14
7
Показали, как жили татары в Крыму в 1920-х годах
Показали, как жили татары в Крыму в 1920-х годах
На оккупированный Крым посыпались камни с неба
На оккупированный Крым посыпались камни с неба
Арест за рубашку - День вышиванки в оккупированном Крыму
Арест за рубашку - День вышиванки в оккупированном Крыму
Жена Зеленского купила самострой - СМИ
Жена Зеленского купила самострой - СМИ
Украинские моряки вышли в море на изысканном паруснике
Украинские моряки вышли в море на изысканном паруснике
Видео
Все видео
Международный трибунал признал свое право рассмотреть конфликт относительно украинских моряков
Международный трибунал признал свое право рассмотреть конфликт относительно украинских моряков
Полгода в русском плену: 182 дня назад РФ захватила 24 украинских моряков
Полгода в русском плену: 182 дня назад РФ захватила 24 украинских моряков
Свободу "Тундре": Александр Кольченко 5-й год находится в российском плену
Свободу "Тундре": Александр Кольченко 5-й год находится в российском плену
Зеленский опубликовал обращение глав церквей к жителям оккупированных Россией территорий
Зеленский опубликовал обращение глав церквей к жителям оккупированных Россией территорий
Крым оккупированый: времени на жизнь не осталось
Крым оккупированый: времени на жизнь не осталось
Интервью
1/5
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Просмотров: 306
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 4941
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2772
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 603
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1323
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
25 мая 2019
Просмотров: 315
Стара звичка
"По-перше – корупцію викорінити. Олігархів посадити за ґрати. По-друге – дороги зробити. Сором, особливо – на Львівщині. І ...
суббота, 25 мая 2019 17:10

Очень плохо: адвокат о здоровье политзаключенного Эдема Бекирова

  Комментировать
Очень плохо: адвокат о здоровье политзаключенного Эдема Бекирова
14 мая Бекиров должны были сделать спирографию в больнице Семашко. Фото: investigator.org.ua

Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова стабильно тяжелое.

Его русская оккупационная власть обвиняет в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. О том, как он себя чувствует сообщил адвокат Бекирова Ислям Велиляев на заседании общественного объединения "Крымская солидарность".

"Бекирову очень плохо. Я видел его вчера: лицо одутловатое, постоянная одышка, бронхи забиты, говорит, что совсем не чувствует пальцев ноги. Его подсадили на инсулин и вливают огромные дозы, ссылаясь на протокол лечения. Хотя до задержания он поддерживал сахар в крови с помощью таблеток. Каждый месяц дозу увеличивают, поджелудочная железа уже не выдерживает, и это - кроме огромных проблем с сердцем ", - сообщил адвокат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тяжело больной политзаключенный Бекиров хочет объявить голодовку

14 мая Бекирову должны были сделать спирографию в больнице Семашко, что позволит оценить эффективность лечения. Однако, как отмечает Велиляев, врачи затягивают процедуру, поскольку не хотят подтверждать несостоятельность метода лечения.

"Его силы на исходе. Эдем сказал мне:" Ислям, сделай что-нибудь мне надо выйти, иначе я просто умру ", - сообщил Велиляев.

В здании Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым в Киеве прошла акция в поддержку крымских политзаключенных "Бир вуджуд" - "Единое тело".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Очень плохо: адвокат о здоровье политзаключенного Эдема Бекирова». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
мая

Полгода в русском плену: 182 дня назад РФ захватила 24 украинских моряков

Самое читаемое
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
8
 Просмотров: 78828
&quot;Ну что же вы так гадите друг друга&quot; - Притула обратился к украинцам
"Ну что же вы так гадите друг друга" - Притула обратился к украинцам
 5 Просмотров: 27072
Создали &quot;словарь Зеленского&quot;
Создали "словарь Зеленского" 2 Просмотров: 23724
Выпускники надели оригинальную форму на последний звонок - фото
Выпускники надели оригинальную форму на последний звонок - фото
3
 2 Просмотров: 13050
Хомчак объяснил, почему командующий ССО не поздоровался с Зеленским военным приветствием
Хомчак объяснил, почему командующий ССО не поздоровался с Зеленским военным приветствием
 Просмотров: 10350
Крым
МИД выступил против визита председателя Госдумы в Крым
МИД выступил против визита председателя Госдумы в Крым 1 Просмотров: 144
Зеркаль рассказала о международной борьбе за украинских моряков
Зеркаль рассказала о международной борьбе за украинских моряков Просмотров: 468
Порошенко дал острый совет Зеленскому
Порошенко дал острый совет Зеленскому Просмотров: 648
Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об освобождении моряков
Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об освобождении моряков 1 Просмотров: 4050
Россия обязана быстро освободить моряков - МИД
Россия обязана быстро освободить моряков - МИД Просмотров: 387
Больше всего комментируют
16
Почему "кацапской" - министр Омелян упрекнул Зеленскому
5
"Прошедшие выборы представляют угрозу для Украины" - Николай Княжицкий
5
"Ну что же вы так гадите друг друга" - Притула обратился к украинцам
4
Геращенко пожаловалась на Зеленского
3
В Зеленского рассказали, при каком условии уволят главу АП
Голосов: 3049
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua