Обшарпанные стены и голые окна: показали палату, где лежит Сенцов

Голодающего Олега Сенцова 19 июля в колонии Лабытнанги посетил адвокат Дмитрий Динзе.

Фото палаты, в которой находится украинец, показал журналист Антон Наумлюк.

Автор: Антон Наумлюк Палата Олега Сенцова в медчасти колонии Лабитнанги, РФ

В комнате несколько кроватей, вместо тумбочек - табуретки. Стены обшарпанные, а на окна нет занавесок, чтобы ослепительный свет не докучал больным.

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"Сенцов выразил удивление, почему закончилась активная кампания поддержки украинских политзаключенных со стороны Украины и уполномоченного Верховной Рады Людмилы Денисовой. Сенцов считает, что украинская сторона должна активнее продавливать ситуацию с освобождением других политзаключенных ", - рассказал адвокат Дмитрий Динзе.

На 67-й день голодовки у Олега Сенцова произошел второй кризис. Сейчас принимает по две ложки питательной смеси.