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вторник, 16 октября 2018 11:26

Обмен Сенцова: Джемилев объяснил, чем это может обернуться для украинцев

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Обмен Сенцова: Джемилев объяснил, чем это может обернуться для украинцев
Дело Олега Сенцова: Путина не интересует обмен. Фото: Обозреватель

Президента России Владимира Путина не интересует обмен политзаключенного Олега Сенцова на российских преступников.

Главу Кремля не интересуют жизни россиян, находящихся в украинских тюрьмах. Если он отпустит Сенцова, - сразу арестует еще с десяток украинцев для обмена. Такое мнение высказал народный депутат, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью "Прямом".

"Этот метод обмена не очень моральный. Потому что кто такой Сенцов, Балух? Это совершенно невинные люди. Они патриоты своей страны. Они никакого преступления не совершали, тем более, против Российской Федерации. Они не согласны только с оккупацией Крыма. Они выступают за территориальную целостность своей страны. Действуют в соответствии с теми международными нормами, в том числе резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 29 марта 2014-го, где четко говорится о том, что Россия незаконно оккупировала Крым. Их и арестовывают", - говорит Джемилев.

Он отметил, что Путин не соглашается на обмен тех людей, которые совершили серьезные преступления.

"Если речь пойдет об обмене, то мы должны выдавать террористов, по локоть в крови совершали преступления, очень серьезные преступления. Но даже на это Путин не согласен. Он постоянно держит у себя, грубо говоря, обменный материал. Неважно, сделали, не сделали - он просто набирает этих людей. Освободив одного-двух, он завтра наберет еще в десять раз, может, больше", - считает народный депутат.

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Кроме того, Джемилев убежден, что в вопросе освобождения Сенцова и других политзаключенных не надо делать упор на попытки обмена.

"Просто говорить надо о мобилизации всего мирового сообщества вокруг того беспредела, который осуществляет эта страна. На каждое вот такое беззаконие должны быть ответы в виде санкций, усиления санкций. Только такой язык может понять Россия. Другого нет", - добавил он.

Незаконно осужденный в России режиссер 42-летний Олег Сенцов прекратил голодовку 6 октября. Не принимал пищу в течение 145 дней с требованием освободить всех украинских политзаключенных в РФ.

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16
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