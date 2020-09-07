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понедельник, 07 сентября 2020 16:09

Обеспечивать питьевой водой жителей Крыма должна Россия - ООН

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Обеспечивать питьевой водой жителей Крыма должна Россия - ООН
В водохранилищах, питающих Симферополь, осталось около 20% запасов води.Фото:facebook.com/unitednations

В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что ответственность за водоснабжение питьевой водой жителям оккупированного Крыма лежит на России. Об этом заявила представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл в комментарии российскому информационному агентству "РИА Новости".

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"Россия несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде для населения", - сказала Тросселл.


Перебрасывать воду на Крымский полуостров из российского Краснодарского края или Ростовской области по дну Азовского или Черного моря на расстояние свыше 500 км - очень дорогостоящее дело. Об этом заявили в Росводресурсов. Из-за жары в аннексированном Крыму возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха.

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