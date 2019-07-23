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вторник, 23 июля 2019 13:22

Новые подробности пожара на траулере "Иван Голубец"

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Новые подробности пожара на траулере &quot;Иван Голубец&quot;
Траулер "Иван Голубец" ушел на дно с моряками. Фото с открытых источников.

На борту траулера "Иван Голубец", который загорелся и затонул у побережья Западной Африки, погибло как минимум двое моряков.

Бывший представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин отмечает, что капитаном судна был крымчанин Сергей Тимченко, который отправился в рейс с украинскими документами. Также на борту были трое кадетов так называемого "Керченского морского технологического университета", что находится на территории оккупированного Крыма.

Бабин также обратил внимание на то, что, судя по странных действиях экипажа и обстоятельств гибели корабля, судно может быть причастно к разного рода махинациям с государственной собственностью.

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"Напомню, что "Иван Голубец" находится в собственности украинской государственной компании и оперировался "латвийским бизнесменом украинского происхождения". То есть, как всегда, есть классический вывод госресурса налево и его беспощадную эксплуатацию, вместо приватизации. Причем, эксплуатацию в плодотворном сотрудничестве украинских чиновников как с подконтрольными россиянам крымскими "учебными заведениями", так и Российским морским регистром, РМРС (из букв этой аббревиатуре легко составить и ФСБ, и СВР, и ГРУ РФ) и, крайне достоверно, не только по вопросам рыболовства", - заявил Бабин.

"Иван Голубец" - океаническое рыболовное судно, которое принадлежит Украине. Предназначено для промышленного вылова рыбы. Сейчас ходит под флагом Грузии. Пожар на судне возник 20 июля.

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