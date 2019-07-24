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среда, 24 июля 2019 19:25

"Никаких преимуществ по национальному или иному признаку. Надо смотреть в будущее" - эксперт об автономии

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&quot;Никаких преимуществ по национальному или иному признаку. Надо смотреть в будущее&quot; - эксперт об автономии
Журналист Сергей Гармаш: Донбасс даже для России остался нелегитимным Фото: Сергей Старостенко

Украине не стоит предоставить полуострову Крым статус национальной автономии крымских татар.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит журналист Сергей Гармаш.

"Я против любых автономий. Если бы Крым ее не было, события 2014-го могли бы развиваться иначе. А так "зеленые человечки" смогли окружить крымскую Верховную Раду, неизвестно, сколько там было депутатов и за что они голосовали. Но с их помощью Россия получила легитимизацию референдума пивострова. В Донецке не смогли заставить депутатов областного совета принять решение о референдуме. Поэтому Донбасс даже для России остался нелегитимным ", - считает Гармаш.

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"Украина - унитарное государство, это написано в Конституции. Никаких исключений. Если какому-то региону не хватает прав, должны их расширить для всех. Но никаких преимуществ по национальному или иному признаку. Надо смотреть в будущее. Такая автономия опасна для Украины. Между православным и мусульманским населением есть разница. Крым долгое время контролировался Османской империей. Мы не знаем, какие отношения будем иметь с Турцией через 10 лет. Можно дать культурную автономию, но не политическую ", - говорит журналист.

Полное интервью с Сергеем Гармашем читайте в журнале "Країна" от 25 июня.

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