Нидерландский суд отложил решение о "скифском золоте"

Суд дал сторонам два месяца на предоставление дополнительной информации. Фото: static.ukrinform.com

Апелляционному суду Амстердама нужна дополнительная информация от сторон в деле возвращения "скифского золота" из музеев Крыма.

Золото находилось в музее Алларда Пирсона на время аннексии полуострова. Суд вынес промежуточное решение - сообщает "Європейська правда".

"Стороны представили свои мысли с пояснениями и позициями экспертов, но Апелляционный суд, тем не менее, нуждается в дополнительной информации", - говорится в сообщении суда.

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Суд дал сторонам два месяца на предоставление дополнительной информации.

"Затем суд продолжит рассмотрение дела. Окончательное решение можно ожидать через 6-9 месяцев", - сообщили в суде.

Из коллекции крымских музеев украли драгоценные экспонаты - скифское золото. В 2013 году экспонаты были на выставке в Европе и не успели вернуться на полуостров - началась русская оккупация.