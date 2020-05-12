Немецкий депутат оскандалился пророссийским заявлением

Немецкий депутат сделал скандальное заявление относительно санкций против РФ. Фото: pixabay.com

Депутат бундестага ФРГ, член международного комитета Вальдемар Гердт считает, что санкции, введенные в отношении Крыма, необходимо полностью снять и восстановить международные связи с крымским регионом.

В комментарии "РИА Новости" он заявил, что "пандемия меняет наш мир и всю систему международных отношений".

"Мы обязаны создавать пространство безопасности, в котором не должно быть места санкциям. Мы работаем над отменой санкций в отношении России и Крыма", - сказал Гердт.

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По его словам, санкции против РФ "незначительны и не нужны".

Бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру предложили пари после его заявления в немецких СМИ о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины.