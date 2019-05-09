Неизвестные разбили гранитные плиты с именами павших на войне крымских татар

В оккупированном Крыму в селе Мамашай в ночь на 9 мая, неизвестные разбили памятник с именами погибших во время Второй мировой войны крымских татар.

6 мая его обновили. На этом месте он стоял с 60-х годов, сообщает Crimean Tatars на странице в Facebook.

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"Силами и средствами местной крымскотатарской общины его дополнили двумя гранитными плитами. Ранее на памятнике были высечены имена только 6 погибших, и среди них - ни одного крымскотатарского. Но их из этого села на войну ушло много. На обновленных плитах памятника теперь имена 64 погибших на войне жителей Мамашая, среди которых 57 - крымские татары", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/crimeantatars.club/

Обновленный памятник не простоял и трех дней.

"В ночь на 9 мая вандалы разбили гранитные плиты. Это обнаружили утром Дня победы, когда по всей стране уже чествовали ветеранов, отдавали дань памяти погибшим на войне, вовсю звучали победные марши и шли маршем бессмертные полки", - говорится в сообщении.

Латвия считает депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом со стороны СССР. Кроме того, комиссия одобрила внесенный депутатом от Нацблоку Янисом Домбравою проект заявления о том, что "СССР в XX веке целенаправленно проводил геноцид по отношению ко всем народам и этническим группам, которые живут на оккупированных территориях".