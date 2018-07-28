Не оправдал надежды: Крымский мост показали с высоты птичьего полета

Крымский мост пустует даже в разгар курортного сезона. Фото: BHK

Крымский мост, соединяющий Россию и оккупированный крымский полуостров, сняли на видео с высоты птичьего полета.

Соответствующий ролик опубликовали на аккаунте Kerch.FM в YouTube.

На кадрах видно, что даже в разгар курортного сезона по переправе движется минимальное количество автомобилей. На мосту не возникает большой нагрузки или пробок, только проезжает по несколько машин. При этом под вечер или в утреннюю пору количество машин значительно уменьшается, и Крымский мост становится почти пустым. Хотя российские власти возлагали на переправу совсем другие надежды.

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Жительница оккупированной Керчи потеряла дачный участок с домом из-за строительства оккупантами железной дороги до Керченского моста. Этот кусок земли попадает под строительство железной дороги, под ввод автомобильной дороги и входит в санитарную зону.