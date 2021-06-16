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среда, 16 июня 2021 09:15

Не нравится - не покупайте: золотую Украину продавали без Крыма

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Не нравится - не покупайте: золотую Украину продавали без Крыма
Ювелирная фабрика SWW Schmuckwaren GmbH попала в скандал из-за украинского Крыма. Фото: sww-schmuck.shop

Продажи украшения в виде подвески-карты Украины без Крыма вызвал скандал в Германии.

Ее создала ювелирная фирма SWW Schmuckwaren GmbH из города Леонберг. Она продавала вещь на своем сайте, через Amazon и OTTO. Цена составила почти € 250, пишет Deutsche Welle.

После критики директор фирмы Свен Вильгельм заявил, что форма украшения не имеет никакой политической подоплеки. Сделать подвеску-карту так, чтобы Крым был в составе Украины, якобы "технически невозможно". Если кому-то не нравится изделие, могут его не покупать.

"Вы можете заказать у меня отдельную подвеску с Крымом и носить их вместе", - сказал Вильгельм.

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Однако OTTO мгновенно удалил подвеску со своего сайта. Представитель концерна Франк Зурхольт заявил, что в продавца потребовали никогда больше не продавать через сайт этот или похожий товар.

Подразделение Amazon отказалось комментировать ситуацию. Через некоторое время украшение убрали с площадки.

МИД Украины раскритиковал российскую службу BBC за обозначение Крыма территорией РФ. Издание опубликовало карту распространения протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Среди 122 городов России, где происходили протесты, журналисты указали Севастополь и Симферополь.

Спикер МИД Украины Олег Николенко призвал BBC не продвигать ложную информацию и "не рекламировать российские фейковые нарративы".

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Дата
16
июня

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