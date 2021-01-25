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Новостные службы опубликовали карту с "российским" Крымом - МИД отреагировало

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Новостные службы опубликовали карту с &quot;российским&quot; Крымом - МИД отреагировало
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что украинская сторона также направила оперативное письмо в телекомпанию. Фото: "УНИАН"

МИД Украины раскритиковал российскую службу BBC за обозначение Крыма территорией РФ. Издание опубликовало карту распространения протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Среди 122 городов России, где происходили протесты, журналисты указали Севастополь и Симферополь.

Спикер МИД Украины Олег Николенко призвал BBC не продвигать ложную информацию и "не рекламировать российские фейковые нарративы".

"Севастополь и Симферополь никогда не были российскими городами. Крым не аннексирован, а оккупирован", - отметил он в Twitter.

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Немецкая телекомпания ARD в вечернем выпуске новостей также обозначила оккупированный украинский полуостров территорией РФ. Позже там заявили, что это была техническая ошибка, извинились. В компании сказали, что умышленно не маркировали полуостров как часть России. Он должен был быть обозначен штриховкой, но плагин, который это автоматически делает, не сработал.

Представители ARD добавили, что классифицируют Крым "аннексированной с нарушением международного права территорией".

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что украинская сторона также направила оперативное письмо в телекомпанию.

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На официальном YouTube-канале Львовского горсовета опубликовали 4 видео с картой Украины без оккупированного Крыма. Ролики для старшеклассников изготовила общественная организация "Родители в действии". Видео опубликовали 22 декабря, но уже на следующее утро удалили, пообещав исправить "досадную ошибку".

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