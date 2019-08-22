Названа дата обмена "беркутовца" на пленного моряка

Александра Саттарова обменяют на моряка. Фото: Полиция

На 28-29 августа назначили обмен удерживаемых и заключенных между Россией и Украиной.

Об этом сообщил адвокат бывшего сотрудника "Беркута" и участника группировки "самооборона Крыма" Александра Саттарова, передает theБабель.

Его планируют обменять на одного из пленных моряков.

"Александра Саттарова готовят к обмену на одного из наших моряков. На кого именно сказать не могу. Все будет известно 28-29 августа, когда должна состояться акция обмена удерживаемыми между Украиной и Россией. Не могу больше ничего добавить, потому что украинская сторона выполняет условия, а на счет той стороны никто не уверен", - сказал юрист Игорь Свинцицкий.

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Об обмене на эти даты договорились президенты стран.

Саттаров доставлен в СБУ и проходит юридические процедуры оформления обмена.

Бывшего бойца "Беркута" и подозреваемого в участии "самообороны Крыма" Александра Саттарова планируют обменять на одного из захваченных ФСБ России украинских моряков.