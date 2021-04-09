Назвали условие подачи воды в Крым

Сообщили когда дадут воду в Крым. Фото: РБК

Украина может начать поставки воды в оккупированный Крым только в том случае, если международные миссии зафиксируют возможность гуманитарной угрозы украинцам, проживающим на полуострове.

В частности, питьевую воду Украина сможет передать через Красный Крест, заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью BBC News Украина.

"Цистернами, бочками, как угодно. Три КПВВ - Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги есть, повезем. Обеспечим Красный крест - под их флагом, не проблема. Людей напоим. Если действительно мониторинговая миссия, международная гуманитарная миссия скажет: "Люди, надо помогать", - заявил он.

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Согласно нормам международного права, ответственность за ситуацию в Крыму несет именно Россия. В частности, речь идет об обеспечении населения водой. В оккупированном Крыму наблюдается сложная ситуация с запасами воды: реки обмеливают и пересыхают, а некоторые водохранилища уже пересохли.