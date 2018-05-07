Назвали реальну явку на виборах президента Росії в Криму

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
Просмотров: 1962
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 7587
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1197
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 1260
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 216
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1980
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 7236
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
2 Просмотров: 3303
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 2106
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Фото
Все фото
3
4
6
6
3
Навколо ні душі: порожні кримські пляжі лякають
Навколо ні душі: порожні кримські пляжі лякають
Показали пустую набережную крымского города
Показали пустую набережную крымского города
Крымский мост не откроют: показали &quot;готовность&quot; инфраструктуры
Крымский мост не откроют: показали "готовность" инфраструктуры
&quot;Шел 5-й год &quot;процветания&quot;- сеть поразили пляжи Крыма
"Шел 5-й год "процветания"- сеть поразили пляжи Крыма
Крымские оккупанты массово уничтожают дельфинов
Крымские оккупанты массово уничтожают дельфинов
Видео
Все видео
Без кадила некуда - как оккупанты Керченский мост освящали
Без кадила некуда - как оккупанты Керченский мост освящали
Спецслужбы оккупанта устроили массовые обыски у крымских татар
Спецслужбы оккупанта устроили массовые обыски у крымских татар
"Страшный запах и мусор" - показали состояние набережной в Крыму
"Страшный запах и мусор" - показали состояние набережной в Крыму
"Скоро будет новое море" - показали, как в Крыму незаконно копают песок
"Скоро будет новое море" - показали, как в Крыму незаконно копают песок
"Готов на 80 процентов" - оккупанты похвастались Керченским мостом
"Готов на 80 процентов" - оккупанты похвастались Керченским мостом
Интервью
1/5
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
1 Просмотров: 3996
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1980
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4572
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 6120
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 819
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
06 мая 2018
Просмотров: 1989
Дев'яності повертаються
– Прийшла і верещить: "Я тебе закрию!" А я сміюся, бо маю волосату руку – покровителя. Серйозний депутат за мною стоїть, – ...
понедельник, 07 мая 2018 11:33

Назвали реальну явку на виборах президента Росії в Криму

1 Комментировать
Автор: 24 Канал
  В оккупированном Крыму реальная явка на выборах президента России 18 марта 2018 составляла 42%
В оккупированном Крыму реальная явка на выборах президента России 18 марта 2018 составляла 42%

Реальная явка на выборах президента России в оккупированном Крыму 18 марта 2018 составляла 42%

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Так называемый белый протокол с реальными данными в результатах голосования содержал показатели явки на уровне 42%, из которых 8% - недействительные и испорченные бюллетени. То есть всего 42% была явка тех, которые приняли бюллетени и опустили в урну. Но из них 8% - недействительные и испорченные. То есть 8% людей, которые побоялись не прийти, но они испортили бюллетени", - подчеркнул Чубаров.

При этом так называемый глава Крыма Сергей Аксенов пытался дать взятку представителям администрации президента России Владимира Путина, чтобы завысить реальный показатель явки на выборах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Выборы" в Крыму: ЕС введет санкции против 5 организаторов

Чубаров говорит, что в документах завысили показатель явки на 10-15%, однако им в этом отказали.

Украинские активисты разместил на админгранице с аннексированым Крымом патриотические билборды, посвященные годовщине освобождения полуострова от советской власти.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали реальну явку на виборах президента Росії в Криму». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

В Королевском театре зрители сидели на нестроганых лавках

Самое читаемое
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
3
 Просмотров: 44309
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
 Просмотров: 30916
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
 Просмотров: 27623
На полях зацвело одновременно 7 миллионов тюльпанов
На полях зацвело одновременно 7 миллионов тюльпанов
10
 Просмотров: 13104
Погода ухудшится: будут ливни и грозы, а температура упадет до +16ºС
Погода ухудшится: будут ливни и грозы, а температура упадет до +16ºС Просмотров: 11899
Больше всего комментируют
18
В России задержали более 1000 митингующих. Среди них - малолетние дети
9
"Хотели наказать бандеровца" - задержали группу, которая совершила покушение на киборга
8
Выборы-2019: в Кремле нашли способ победы пророссийского кандидата
6
От боевика Лусварги отказалось посольство Бразилии
4
Украинские активисты установили патриотические билборды на границе с Крымом
Голосов: 2463
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua