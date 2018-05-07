Назвали реальну явку на виборах президента Росії в Криму

Автор: 24 Канал В оккупированном Крыму реальная явка на выборах президента России 18 марта 2018 составляла 42%

Реальная явка на выборах президента России в оккупированном Крыму 18 марта 2018 составляла 42%

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Так называемый белый протокол с реальными данными в результатах голосования содержал показатели явки на уровне 42%, из которых 8% - недействительные и испорченные бюллетени. То есть всего 42% была явка тех, которые приняли бюллетени и опустили в урну. Но из них 8% - недействительные и испорченные. То есть 8% людей, которые побоялись не прийти, но они испортили бюллетени", - подчеркнул Чубаров.

При этом так называемый глава Крыма Сергей Аксенов пытался дать взятку представителям администрации президента России Владимира Путина, чтобы завысить реальный показатель явки на выборах.

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Чубаров говорит, что в документах завысили показатель явки на 10-15%, однако им в этом отказали.

Украинские активисты разместил на админгранице с аннексированым Крымом патриотические билборды, посвященные годовщине освобождения полуострова от советской власти.