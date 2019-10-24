Назначен новый прокурор Крыма

Рябошапка назначил в Крым прокурора. Фото: РБК

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил нового прокурора АР Крым.

Должность получил Игорь Поночовный, который был заместителем при предыдущем прокуроре Гюндузе Мамедове, сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

Именно Мамедов, которого повысили до заместителя генпрокурора, представил Поночовного коллективу прокуратуры.

"Игорь Поночовный с 2017 года работал в прокуратуре автономии, прошел путь от заместителя начальника управления до заместителя прокурора. За это время зарекомендовал себя исключительно как профессионал, который сможет эффективно продолжить работу ведомства на пути к деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым", - сообщает пресс-служба.

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Ранее Руслан Рябошапка уволил руководителя управления специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка.