Назначен новый прокурор Крыма

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил нового прокурора АР Крым.
Должность получил Игорь Поночовный, который был заместителем при предыдущем прокуроре Гюндузе Мамедове, сообщает пресс-служба генпрокуратуры.
Именно Мамедов, которого повысили до заместителя генпрокурора, представил Поночовного коллективу прокуратуры.
"Игорь Поночовный с 2017 года работал в прокуратуре автономии, прошел путь от заместителя начальника управления до заместителя прокурора. За это время зарекомендовал себя исключительно как профессионал, который сможет эффективно продолжить работу ведомства на пути к деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым", - сообщает пресс-служба.
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Ранее Руслан Рябошапка уволил руководителя управления специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка.
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